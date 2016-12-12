محافظ بورسعيد والقيادات يتوجهون إلي الكنيسة الكاتدرائية لتقديم العزاء للأنبا تادروس

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بالتوجه إلي الكنيسة الكاتدرائية لتقديم واجب العزاء إلي نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد في ضحايا حادث الكاتدرائية العباسية .

وأكد المحافظ لمطران بورسعيد بأن الحزن قد سيطر على مصر كلها وبورسعيد عندما وقعت الحادثه ‏لأن الضحايا جميعهم أشقائنا وأن المستهدف ليس المسلمين والمسيحين وإنما المستهدف هو استقرار مصر مشيرا بأن روح الوحدة الوطنية والترابط تتجلي بين نسيج الوطن الواحد في أبهي صورة لها منوها بأن ذلك الحادث هو إرهاب أسود غاشم يحاول أن يستهدف الوطن بأسره وليس ‏الأقباط فقط وأن مصر قادرة بفضل أبناءها جميعا وجيشها وشرطتها علي اقتلاع جذور ‏الارهاب الاسود.

وتابع محافظ بورسعيد بأن جميع المصريين ، سيظلوا على قلب ‏واحد في مواجهة هولاء المخربين الخسساء مؤكدا بأن تلك الأفعال الإجرامية تزيد نسيج الوطن الواحد ترابطا وتعاونا من أجل القضاء علي هؤلاء الخونة مقدما خالص تعازية إلي جميع الإخوة المسيحيين ببورسعيد وفي جميع أنحاء مصر.

كما قام المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة بتقديم واجب العزاء وكذلك روؤساء الأحياء.