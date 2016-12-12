تجديد حبس مهرب آثار بالسويس ضبط بطريق القطامية بحوزته تماثيل فرعونية

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، تجديد حبس مهرب آثار ضبط بطريق القطامية – العين السخنة، وبحوزته تماثيل أثرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المهرب عن قيامه بنقل التماثيل الأثرية من القاهرة إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر مقابل حصوله على نصف مليون جنيه، وأنه مجرد مسئول عن النقل بين مهربى الآثار.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقى معلومات من مصادر سرية عن استعداد أحد مهربى الآثار بالمرور من طريق القطامية – العين السخنة لتوصيل تماثيل أثرية إلى مهربى آثار فى مدينة الغردقة.

وبقيام مدير المباحث الجنائية العميد محمد والى والرائد محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة بإعداد كمين أمنى بطريق القطامية – العين السخنة، تم القبض على المتهم "هـ . م" الذى كان يحاول المرور بسيارته، وبتفتيش السيارة عثر على التماثيل.

وبمواجهته اعترف أن دوره يقتصر على تسلم القطع الأثرية من تجار آثار بالقاهرة وتسليمها إلى مهربين للآثار بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر وأنه يحصل على نصف مليون جنيه مقابل التوصيل فقط.