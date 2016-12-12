5 معلومات عن مباراة الأهلى وإنبى اليوم 12/12/2016.. تريكة الهداف التاريخى

كتب رمضان حسن

يلتقى الأهلى فريق إنبى مساء اليوم "الاثنين"، على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ15 للدورى، ويعرض "اليوم السابع" 5 معلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية:

1- موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة فى السادسة مساء وتنقلها قنوات "on sport" والنيل للرياضة على الهواء مباشرة.

2-ترتيب الأهلى وإنبى فى الدورى

يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الفريق البترولى المركز الـ13 برصيد 13 نقطة فقط.

3- غياب معلول وعودة ربيعه وغالى

استبعد حسام البدرى، التونسى على معلول من مواجهة اليوم لأسباب فنية، فيما عاد لاعب الوسط حسام غالى بعد غياب للإصابة كما عاد المدافع رامى ربيعه لأول مرة هذا الموسم بعد أن غاب فترة طويلة بسبب جراحة الركبة.

4- أبو تريكة هداف الأهلى أمام إنبى

يعتبر محمد أبو تريكة نجم الأهلى السابق هو الهداف التاريخى للنادى الأهلى خلال مواجهة الفريقين برصيد 8 أهداف، بينما يعتبر إسلام عوض هو الهداف التاريخى لإنبى برصيد 3 أهداف.

5- 32 مواجهة جمعت الفريقين

الفريقان التقيا من قبل فى 32 مواجهة بواقع 29 مرة فى الدورى و3 مرات فقط فى كأس مصر، فاز المارد الأحمر فى 22 مواجهة مقابل 5 انتصارات للفريق البترولى وحسم التعادل نتيجة 5 لقاءات بين الناديين، وكان آخر مباراة جمعتهما خلال شهر أغسطس الماضى فى الدور قبل النهائى لكأس مصر وفاز أحفاد التتش بهدفين لهدف.