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محمود البنا يدير اللقاء الـ18 للأهلى والسادس لإنبى

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محمود البنا يدير اللقاء الـ18 للأهلى والسادس لإنبى محمود البنا يدير اللقاء الـ18 للأهلى والسادس لإنبى

>كتب- عادل عقل

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الدولى محمود البنا إدارة مواجهة إنبى والأهلى المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم الاثنين فى افتتاح الجولة الـ15 من عمر الدورى فى نسخته الـ58.

يعاون البنا فى إدارة اللقاء ثنائى الدرجة الأولى محمد عبد المجيد ويوسف البساطى مساعدين والحكم الرابع سامح فاروق.

الحكم الدولى محمود البنا 

محمود البنا صاحب الـ35 عاما

والحاصل على الشارة الدولية 2014 يدير المباراة الخامسة له الموسم الحالى والثانية للأهلى بعدما أدار لقاءه أمام المقاولون بالجولة الثانية وانتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

تعد مباراة اليوم الـ60  للبنا بالدورى وأشهر 223 بطاقة صفراء و16 حالة طرد واحتسب 24 ركلة جزاء خلال الـ59 مباراة السابقة.

بينما يظهر الحكم الدولى فى المباراة الـ 18 للأهلى خلال مشواره التحكيمى فاز الفريق الأحمر فى 13 مباراة وانهزم فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وأشهر خلالهما 27 بطاقة صفراء و3 حالات طرد للاعبى القلعة الحمراء.

البنا يقود اللقاء السادس لفريق إنبى بالدورى فاز الفريق البترولى فى مباراة واحدة وانهزم فى مباراتين وتعادل فى مثلهما  وأشهر خلالهما 10 بطاقات وتعد آخر المباريات التى أدارها لفريق البترولى أمام الإسماعيلى الموسم الماضى وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

تعد مباراة اليوم المواجهة الثانية بين الفريقين التى يديرها البنا بعدم أدار لقاءهما معًا الموسم المنقضى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.


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