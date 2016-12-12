"القومى للمرأة" بشمال سيناء: سيناويات يشاركن بالمحليات القادمة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكدت "حسناء الشريف"، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، أن مفاجأة انتخابات المحليات القادمة بشمال سيناء، خوض المرأة معركة الترشيح وشغل مقاعد فى المجالس بمستوياتها المختلفة والاستفادة من النسبة التى ينتظر أن تخصص لها وهى 25 % من هذه المقاعد.

وقالت حسناء: إنه رغم الظروف التى تشهدها المحافظة والأحداث التى تمر بها، إلا أن للمرأة صوتا قويا فى شمال سيناء، وهذا تم رصده من خلال جولات للمجلس القومى للمرأة بمختلف أنحاء المحافظة، وخلال هذه الجولات التى تم فيها استطلاع آراء شرائح مختلفة من السيدات حول خوض انتخابات المحليات، تبين أن كثيرات من بينهن قررن المشاركة حال فتح باب التقدم ومن بينهن من لهن تأثير مجتمعى يضمن فوزهن وأخريات يعتبرن وجوها جديدة وسيقف بجانبهن المجلس.

وحول دور المجلس فى خدمة السيدات فى القرى فى الأماكن البعيدة والقرى بمختلف مراكز المحافظة، أكدت أن وفد المجلس شارك فى استطلاع ميدانى لرصد احتياجات الأسر المنقولة من الشيخ زويد ورفح نتيجة الأحداث التى تمر بها هذه المناطق، ومن بينها احتياجات تخص استخراج أوراق ثبوتية كشهادات ميلاد والرقم القومى وحالات استخراج شهادات وفاة، فضلا عن توفير احتياجات عاجلة ومساكن مناسبة، وساهم المجلس فى التوصل لحلول لجانب كبير من هذه المشاكل بتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديريات الأمن والصحة والتضامن والمجالس المتخصصة والجمعيات ورموز سيناء، كما ساهم المجلس بمبلغ 100 ألف جنيه لإعانة هذه الأسر، وتم تسليم المبلغ للمحافظة.