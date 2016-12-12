اليوم.. مصر للطيران تسير 176 رحلة داخلية وخارجية

وأفاد المصدر أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران 84 رحلة إلى العواصم العربية والعالمية والمدن المصرية لنقل نحو 8 آلاف و650 راكب، كما تسير مصر للطيران 92 رحلة تصل من المطارات الخارجية والداخلية لمطار القاهرة لنقل 9 آلاف راكب.

وأوضح المصدر أن اليوم الاثنين أقلعت حتى الآن 12 طائرة بينما وصلت 9 طائرات لتسجل جميعها انتظاما فى مواعيد الوصول والإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.