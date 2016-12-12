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اليوم.. مصر للطيران تسير 176 رحلة داخلية وخارجية

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اليوم.. مصر للطيران تسير 176 رحلة داخلية وخارجية اليوم.. مصر للطيران تسير 176 رحلة داخلية وخارجية

>كتب محمد طنطاوى

أكد مصدر ملاحى مسئول بمطار القاهرة الدولى أنه من المقرر أن تسير الشركة الوطنية للطيران اليوم الاثنين 176 رحلة جوية داخلية وخارجية فى مرحلتى الوصول والسفر لنقل ما يزيد عن 18 ألف راكب. 

 

 

وأفاد المصدر أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران 84 رحلة إلى العواصم العربية والعالمية والمدن المصرية لنقل نحو 8 آلاف و650 راكب، كما تسير مصر للطيران 92 رحلة تصل من المطارات الخارجية والداخلية لمطار القاهرة لنقل 9 آلاف راكب.

 

 

وأوضح المصدر أن اليوم الاثنين أقلعت حتى الآن 12 طائرة بينما وصلت 9 طائرات لتسجل جميعها انتظاما فى مواعيد الوصول والإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.

 

 

 

 


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