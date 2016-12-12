بالصور.. تلال القمامة تشوه مدخل مدينة الزقازيق بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد أهالى كفر الحصر، أنهم يعانون من عدم اهتمام المسئولين بهم، وأنهم قدموا آلاف الشكاوى ضد انتشار القمامة وانتشار الصرف الصحى دون اهتمام من رئيس المدينة، وعلى مدار السنوات تعرضوا للأمراض بسبب ذلك.

رضا حمدى 30 سنة، قالت: إنها ليست من سكان المنطقة ولكنها تمر بشكل يومى بالطريق وأن ابنتها أصيبت منذ شهور بحساسية مفرطة، فيوميا تتعرض لتلك الأكوام واستنشاق الدخان، ما سبب لها حساسية.

وطالب الأهالى رئيس مجلس المدينة بضرورة إزالة مقلب القمامة وتفعيل مشروع لإزالة القمامة من الشوارع لعدم تراكمها واستغلال الأرض الشاسعة كحديقة أو منفعة عامة.

من جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن المحافظة كانت تعانى من نقص المعدات وإزالة مثل تلك المقالب المنشأة ذاتيا وتمثل خطورة على المواطنين، مضيفا أنه تم تدعيم المحافظة الخميس الماضى بعدد 3 لوادر جديدة بتكلفة قدرها 3 ملايين و681 ألف جنيه كدفعة ثانية لاستكمال المنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه قد سبق دعم منظومة النظافة بـ23 سيارة نظافة حمولة السيارة الواحدة 4 أطنان وسيارة فنطاس بتكلفة 7 ملايين جنيه و6 لوادر بتكلفة 3 ملايين و660 ألف جنيه، ليضاف اليوم 3 لوادر جديدة أخرى بتكلفة 3 ملايين و681 ألف جنيه، ليصل إجمالى تكلفة دعم منظومة النظافة للمحافظة 14 مليونا و340 ألف جنيه.