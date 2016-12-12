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صدور أول ديوان للشاعر السيناوى حمدان الترابين

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صدور أول ديوان للشاعر السيناوى حمدان الترابين صدور أول ديوان للشاعر السيناوى حمدان الترابين

>شمال سيناء ـ محمد حسين

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة أول ديوان شعر للشاعر السيناوى حمدان ضيف الله الترابين، حيث تضمن الديوان 44 قصيدة للشاعر نظمها باللهجة البدوية وتنوعت ما بين قصائد وطنية وعاطفية، وأخرى تحث على اتباع الفضائل والبحث عن العلم والمعرفة ونبذ التعصب .

وعكست القصائد معايشة الشاعر لهموم وطنه، كما تبين جانب من ثقافة أهل سيناء فى الاحتفاء بالضيف، والمعاناة فى المعيشة اليومية، والحرص على حفظ تراثهم وتقاليد أجدادهم الطيبة.

وقال الشاعر حمدان الترابين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سعيد أنه صدر له هذا العمل بدعم من وزارة الثقافة، ما يؤكد حرص مؤسسات الدولة على إبراز الإبداع السيناوى، مشيرا أنه منذ شبابه وهو ينظم الشعر البدوى فى كل المحافل ويحفظ أشعاره ويحتفظ بها مكتوبة، ولم تتاح له فرصة إصدارها فى كتاب حتى كان هذا الإصدار بدعم من إقليم القناة وسيناء الثقافى ممثلا فى فرع ثقافة شمال سيناء.

 

 


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