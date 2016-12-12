عاهل المغرب يترأس إحياء ليلة المولد النبوى بمسجد الحسن الثانى

الرباط أ.ش.أ

ترأس العاهل المغربى الملك محمد السادس، الليلة بمسجد الحسن الثانى بالدار البيضاء، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوى الشريف.

وألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربى أحمد التوفيق، عرضا حول التقرير السنوى لحصيلة أنشطة المجلس العلمى الأعلى والمجالس العلمية المحلية .. كما استعرض الوزير فى كلمته الإنجازات التى تمت فى مجال حماية الدين، مسلطا الضوء على الاهتمام الذى يحظى به القرآن الكريم، والعناية بالمساجد والقيمين الدينيين، فضلا عن النهوض بالتعليم العتيق.

وفى أعقاب ذلك، سلم العاهل المغربى جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية (جائزة التنويه التكريمية)، مناصفة، للسيدين عمر بن عباد (الرباط) وعبد القادر العافية (سلا( .. وتمنح هذه الجائزة كل سنة مكافأة للشخصيات العلمية المرموقة بغية تشجيعها على إنجاز أبحاث عالية المستوى فى مجال الدراسات الإسلامية، وذلك تماشيا مع تعليمات الشريعة السمحة التى تحث على طلب العلم وحسن توظيفه.

كما تسلم السعيد فافا من مدينة تطوان، من الملك جائزة محمد السادس الدولية فى حفظ القرآن الكريم ، فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير.

كما قام العاهل المغربى بتسليم عدد من الجوائز للفائزين فى مجالات مختلفة منها التجويد وحفظ عدد من أجزاء القرآن الكريم وفن الخط المغربى وفن الزخرفة المغربية على الورق والفكر والدراسات الإسلامية.