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بولغاري تطرح مجموعة "اكسسوارات العطلات الشتوية" لشتاء 2016

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الأربعاء 07-12-2016 17:16

بيروت - سيدتي نت

تنطلق مجموعة بولغاري Bvlgari من "اكسسوارات العطلات الشتوية" لعام 2016 مزهوة بتدرجات ألوان موسم العطلات وتبايناتها المفرحة، و بوحي من روح العطاء، اطلقت بولغاري مجموعة جديدة من حقائب العطلات.
و تأتي حقيبة سكاجيلي Scaglie المبطنة لترتقي بقدرة الأفعى إلى مستويات ودرجات لونية جديدة مثل الفضي و الذهبي و الأحمر والبرونز والعقيق، فإن تصميم الحقيبة مستوحى أصلاً من مجموعة بولغاري للمجوهرات الراقية التي أصدرتها الدار في ستينيات القرن العشرين، وقد تمكن خبراء الدار من استحداث إصدار جديد من جلد العجل الناعم الصقيل بلون أحمر كلون العقيق، ولضمان قدرة الجلد على المقاومة أكثر، يتم نثر الطلاء النهائي للحقيبة ونشره بدلاً من وضعه بشكل طبقات رقيقة وذلك بقصد حماية هذا الإصدارعلى الوجه الأمثل.
هل تعجبك حقائب مجموعة " اكسسوارات العطلات الشتوية" من بولغاري Bvlgari لشتاء 2016؟

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سيدتي