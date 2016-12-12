استقبلي العام الجديد ببريق مجوهرات معوض

تضفي مجموعتا "روزيت" و"أوبرا" من مجوهرات معوّض بريقًا خاصًّا من الدفء والبهجة إلى فصل الشتاء، لتتألقي بأفخم القطع في استقبال العام الجديد.

وسوف تقدّم المجموعتان تشكيلة منوعة من القلادات وأقراط الأذن والأساور والخواتم المصممة من الذهب الأبيض أو الوردي، التي تزينها أروع الأحجار الكريمة والألماس، وتعبّر التصاميم عن قصص رومانسية تسرد جمال الطبيعة وأهمية عناصرها وأسرار باطنها وروعة جواهرها لتضفي أجواء احتفالية نابضة مع أناقة لا مثيل لها في استقبال العام الجديد.