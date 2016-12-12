آشتون كارتر يثنى على التنسيق بين القوات العراقية و"البيشمركة" الكردية

أربيل /أ ش أ/

أثنى وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر على التنسيق والعمل المشترك بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، والتعاون مابين قوات "البيشمركة" الكردية والقوات المسلحة العراقية وتحقيق انتصارات كبيرة على تنظيم(داعش) الإرهابى وإلحاق خسائر فادحة بالتنظيم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس إقليم كردستان العراق، مساء الأحد، مع وزير الدفاع الأمريكى والوفد المرافق له، الذى ضم كلا من مساعدة وزير الدفاع أيليسا سلوتكين والسفير الأمريكى لدى العراق دوجلاس سيليمان وقائد القوات الأمريكية بالعراق ستيف تاونسند وعدد من المسؤولين والمستشارين بوزارة الدفاع الأمريكية.. وتم خلال اللقاء بحث التطورات الميدانية ومستجدات الحرب على داعش والتعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقى فى إطار عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوي.

وذكرت رئاسة إقليم كردستان فى بيان صحفى أن كارتر شكر البارزانى وقوات البيشمركة على تنفيذهم لوعودهم وتنفيذ الاتفاقيات ودحر داعش.. وقال: إن الشعب الأمريكى يدعم قوات البيشمركة وعملية القضاء على داعش، وان الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم البيشمركة عسكريا وماليا.

وأعرب البارزانى عن شكره للرئيس الأمريكى باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزير الدفاع وللشعب الأمريكي، على دعمهم المستمر لشعب كردستان وهم يواجهون الإرهاب، منوها إلى أن قوات البيشمركة أنجزت المهمات التى أوكلت إليها لمحاربة الإرهاب بنجاح تام.