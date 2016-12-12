بالصور: نجوم "خمسة أفلام" ينتظرون "قرار الرقابة" هذا الأسبوع

رفعت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر حالة الطوارئ، حتى تتمكن من مشاهدة وتقييم كل الأفلام المرشحة للعرض بموسم أعياد الميلاد، حيث تم تشكيل لجان لفحص "النسخ النهائية" من أفلام "يوم للستات" و"القرد بيتكلم " و"القرموطي" و"يا تهدي يا تعدي" و"يوم من الأيام" لتحديد تصنيف الفئة العمرية لكل فيلم، وحذف المشاهد غير اللائقة والتأكد من مطابقة النسخة المصورة للسيناريو المقدم سابقاً للحصول على تصريح التصوير، وستظهر نتيجة الفحص مع نهاية الأسبوع الجاري حتى تتمكن الشركات المنتجة من تنفيذ التعديلات المطلوبة وطبع النسخ والبوسترات الدعائية.

أيتن عامر يا تهدي يا تعدي

النجمة آيتن عامر تنتظر بفارغ الصبر الموافقة على عرض أول فيلم من بطولتها المطلقة ويحمل عنوان "يا تهدى يا تعدي" وتقدم دور مدربة لتعليم النساء قيادة السيارات وتمر بمواقف اجتماعية ضاحكة، وتم الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل مع تصوير أغنية التتر ويتبقى تصوير بوسترات الدعاية، وتأمل ألا يتم تصنيفه للكبار حتى تتمكن من تحقيق أكبر عائدات ممكنة.

الفيلم من بطولة أيتن عامر، محمد شاهين، سلوى خطاب، بدرية طلبة، محمد عادل، شيماء سيف، عايدة رياض، ومن تأليف محمد صلاح العزب و إخراج خالد الحلفاوي.

القرد بيتكلم

الأزمة الأكبر التي ستواجه الرقابة بموسم أفلام أعياد الميلاد ستكون بمواجهة فيلم "القرد بيتكلم". فبعيداً عن مطابقة النسخة المصورة بالنص الأصلي والجرأة المعتادة من النجم العالمي عمرو واكد والفنانة ريهام حجاج، وصعوبة تصنيف الفيلم بحسب الفئات العمرية، هناك أزمة بطل الفيلم الثاني أحمد الفيشاوي مع غرفة صناعة السينما بعدما أصدرت الأخيرة قرارها بمنع عرض أعماله الفنية لمدة عام كامل، وهو قرار ملزم للرقابة ولكنه مخالف لقانون نقابة المهن التمثيلية، ومن المؤكد أن الأطراف كلها ستجتمع مع لجنة الفحص للوصول لحل نهائي قبل التصريح بعرض الفيلم.

القرد بيتكلم بطولة عمرو واكد ، أحمد الفيشاوي ، ريهام حجاج ، سيد رجب ، بيومي فواد وتأليف وإخراج بيتر ميمي وانتاج سيف عريبي.

يوم من الأيام

النجمة الممثلة والمطربة هبة مجدي حققت الكثير من أحلامها في العام 2016، ومن المؤكد أنها تبحث عن أفضل بداية للعام الجديد مع بطولتها لفيلم "يوم من الأيام" أمام النجم الكبير محمود حميدة، خاصة وأنها تعرضت لموقف صعب ببطولتها مع النجم باسم سمرة حيث تم تسريب الفيلم بعد يومين من عرضه وسحب من دور العرض ولا يتذكره أحد.

فيلم "يوم من الأيام" بطولة محمود حميدة، هبة مجدي، احمد حاتم، لطفي لبيب، رامز امير، حسن عبدالله، مشيرة اسماعيل، سلمى غريب انتاج حسين القلا، تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مصطفى، وكان المرشح الأول لبطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف ثم تم التعاقد مع عابد فهد ولكن بالنهاية قدم الدور محمود حميدة.

يوم للستات

يظن البعض أن أفلام المهرجانات لا تجد صعوبة في الحصول على ترخيص من الرقابة، ولكن العكس هو الصحيح، فأغلب هذه الأفلام تخاطب مستوى أعلى من الجمهور العادي وتتضمن مشاهد وعبارات يمكن للمتخصص قبولها وتفهمها، بينما تثير غضب الجمهور العادي، ولهذا تواجه الرقابة أزمة أمام فيلم "يوم للستات" للنجمات الهام شاهين وناهد السباعي ونيللي كريم وهالة صدقي والنجوم فاروق الفيشاوي وابنه أحمد والقدير محمود حميدة واياد نصار، مع ملاحظة أن تصريح العرض سيصطدم أيضا بأزمة الفيشاوي الصغير مع غرفة صناعة السينما.

القرموطي يعود

الفنان أحمد آدم لن يجد صعوبة في تمرير فيلمه الجديد "القرموطي تحت خط النار" فرغم أنه محترف كوميديا سياسية وتثير بعض تعليقاته أزمات دبلوماسية الا أن أفلامه "تلعب بالمضمون" ولا تراهن على جمهور السينما أصلاً، فالعرض يستهدف بالأساس فتح الباب أمام تسويق الفيلم بالقنوات الفضائية وفقاً للقانون الذي يمنع عرض أفلام السينما بالشاشات الصغيرة الا بعد عرضها سينمائياً ولو ليوم واحد فقط.

الفيلم يقدم مواجهة كوميدية بين شخصية القرموطي الشهيرة وفصيل داعش الارهابي، وهو من انتاج السبكي وبطولة أحمد أدم وبدرية طلبة، وعلاء مرسي، ومحمد عادل، وأحمد صيام، ومحمود حافظ، وعلاء زينهم، وماجد محروس، وشيماء سيف وإخراج أحمد البدري.

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