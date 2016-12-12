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الإستعداد للموسم الثاني من "شد بلد"

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الأحد 11-12-2016 21:33

يحضر المخرج السعودي عبدالخالق الغانم لتقديم الموسم الثاني من مسلسل "شد بلد"، الذي عرض موسمه الأول رمضان الماضي على قناة روتانا خليجية.

وبدأ الغانم تجهيز العمل وترشيح والاتفاق مع أبطاله، حيث يعتمد على عدد من الممثلين الذين شاركوا معه في الموسم الأول وآخرين من والخليج، وقد تم التواصل مع الفنان السعودي سعيد قريش ليكون أحد أبطال الموسم الثاني.

يشار إلى أن "شد بلد" هو عمل كوميدي، تم تصوير موسمه الأول في المنطقة الشرقية بالمملكة، حلقاته منفصلة، من تأليف عبدالعزيز السماعيل وسمير الناصر وعبدالله بالعيس، وإخراج عبدالخالق الغانم، وبطولة: أسعد الزهراني ومروة محمد ويوسف الجراح وبشير الغنيم وخالد سامي وهيفاء حسين وحبيب الحبيب ومريم الغامدي وأفنان فؤاد وإبراهيم الحساوي وسمير الناصر وأغادير السعيد وسعاد علي وجعفر الغريب وشفيقة يوسف.

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سيدتي

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