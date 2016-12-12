نجم One Direction يغني بعد أيام على وفاة والدته.. والدموع سيدة الموقف

توفيت يوم الأربعاء الماضي Johannah Poulston، والدة المغني العالمي لويس توملينسون Louis Tomlinson، عن عمر ناهز 43 عاماً، بعد صراع مرير مع سرطان الدم.

وبالرغم من الحزن الذي يعيشه نجم فرقة One Direction على فراق والدته، فقد شارك بحلقة برنامج "X Factor" ليلة السبت في الأدوار النهائية، وأمطر الدموع قبل أن يتوجه بالشكر لكل داعميه على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي.

لم يغنِ لويس فحسب، بل ركض حول المسرح، بعد أن وقف الحكام الى جانبه ووجهوا له تحية وعانقوه بكل حرارة.

وفي تحية مؤثرة، قال سايمون كاول Simon Cowell عضو لجنة التحكيم: "أعرفك منذ ست سنوات يا لويس، وأدرك شجاعتك جداً، وأحترمك كفنان وكإنسان، وأمك سوف تكون فخورة بك جداً وسعيدة بهذا العرض الذي قدمته وهي تنظر إليك، هذه الليلة".

وعقب العرض، كتب توملينسون على تويتر: "أشعر بفيض من الحب يغمرني وعائلتي.. أمي لاشك ستكون فخورة.. عذراً لعجز التعبيرات أمي.. أحبك". وأضاف: "إنه موقف أصعب مما تصورت.. وأريد أن أشكر كل الناس الذين حولي، وكل المشجعين المدهشين الذين تعاملوا بخصوصية مع وضعي".

كما توجه بالشكر لزملائه في فرقة One Direction الغنائية، الذين جاؤوا لمؤازرته في العرض ليلة السبت، وهي المرة الأولى التي يجتمعون فيها منذ حوالي السنة.

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