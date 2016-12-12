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وفاة مؤلف أفلام "العار" و"الكيف" و"جري الوحوش"

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الإثنين 12-12-2016 03:15

أعلن نجل الكاتب والمؤلف محمود أبو زيد، أحمد محمود أبو زيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك خبر وفاة والده وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله.. نسألكم الفاتحة"، دون الكشف عن موعد صلاة الجنازة ومراسم الدفن والعزاء، وغالباً سيتم تشييع الجثمان غداً بعد صلاة الظهر.

السيناريست محمود أبو زيد، ولد عام 1941 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1966، وليسانس آداب قسم علم نفس وفلسفة، وقام بكتابة سيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية حتى عام 1968، ثم انتقل للكتابة في السينما.

يملك بسجله العديد من الأفلام الناجحة التي تحولت على يد والده لمسلسلات درامية، ومن أبرز أعماله جري الوحوش، العار، الكيف، البيضة والحجر، الذل، العمة نور، وعيون لا ترى الشمس.

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سيدتي