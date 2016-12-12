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تخفيض إنتاج النفط يدعم استقراره عند 60 دولاراً

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بعد شد وجذب لفترة ليست باليسيرة بين خفض الإنتاج من بعض المنتجين، والرفض حفاظاً على الحصص السوقية من البعض الآخر، آلت الأمور أخيراً لاتفاق مهم لأسواق النفط، حاملاً ضمن تبعاته تخفيض مستويات الفوائض داخل الأسواق العالمية. فقد وافق المنتجون المستقلون على تقليص إنتاجهم من الخام بشكل مشترك بواقع 558 ألف برميل يومياً ضمن اتفاق عالمي مع أوبك.

وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في تغريدة له على "تويتر"، إن اجتماع أوبك اليوم في "فيينا" مع المنتجين من خارج المنظمة أثمر عن اتفاق تاريخي سيوسع دائرة التعاون لتوازن الأسواق.

وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي لـ"الرياض" إن اتفاق منظمة أوبك الأخير سيكون له أثر على الأسواق النفطية، وأن الأسعار ستدور حول مستوى الـ60 دولاراً بنهاية العام الحالي.

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