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الجبير لـ«الرياض»: مشاورات خليجية لإدراج «الحوثي» على قوائم الإرهاب

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أكد وزير الخارجية عادل الجبير لـ«الرياض» أن التشاور قائم بين دول مجلس التعاون الخليجي حول إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، مشيدا في الوقت نفسه بدعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سلمي في اليمن.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ملتزمة بدعمها لدول مجلس التعاون خاصة وللتحالف الإسلامي المشترك لمكافحة الإرهاب.

وأوضح الجبير، بأن تعليقات نظيره البريطاني حول المملكة قد أسيء فهمها، وأن التعليقات التي نسبت لجونسون في الإعلام لا تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين. وقال جونسون إنه والجبير بحثا كيفية العمل معا لمحاربة الإرهاب، مؤكدا التطابق في وجهات النظر بين البلدين حول الأوضاع بالمنطقة.

وأعلن جونسون أن بلاده تؤيد التحالف الذي تقوده المملكة لإعادة الشرعية إلى اليمن، مضيفا «ملتزمون برفع المعاناة عن الشعب اليمني”، مؤكدا أنهم يدركون الخطر الجسيم الذي يهدد المملكة بسبب الصواريخ البالستية عبر الحدود اليمنية.

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