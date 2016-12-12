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الحكومة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في هجوم عدن

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توعدت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، بالقضاء على جميع ‏البؤر الإرهابية، والتي قالت إنها "مازالت ‏تسعى للعبث بأمن واستقرار الوطن".‏

وأكدت الهيئة أن الهجمات الإرهابية، ‏وآخرها الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرا ‏للجيش الوطني أمس الأول في عدن لن تثني قوات ‏الجيش والأمن عن مواصلة عملياتها في استتباب الأمن ‏والاستقرار، ومواجهة العناصر الإرهابية والقضاء ‏عليها وتخليص البلاد من شرورها.‏

وشكلت اليمنية، لجنة تحقيق في الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنوداً يمنيين في بوابة معسكر الصولبان بمدينة عدن عصر السبت.

وتعرضت الجهة الشرقية من مدينة تعز لهجمات وقصف متقطع خلال الليل وفجر أمس الأحد وشهدت المنطقة اشتباكات فيما قصف الانقلابيون بالأسلحة الثقيلة مواقع الجيش الوطني والمقاومة في صالة وحسنات والمكلكل، وسمع دوي انفجارات جراء قصف المتمردين لبعض الاحياء السكنية، ودارت اشتباكات بين رجال الجيش الوطني ومليشيا الحوثي وصالح غرب معسكر التشريفات والمناطق المحيطة بِه شرقي تعز إثر محاولة تسلل للمتمردين.

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