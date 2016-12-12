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«التدريب التقني» تقدم دورات مجانية بشهادات معتمدة للسعوديات

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«التدريب التقني» تقدم دورات مجانية بشهادات معتمدة للسعوديات «التدريب التقني» تقدم دورات مجانية بشهادات معتمدة للسعوديات

تستعرض عدد من الفتيات السعوديات العاملات في مجالات الصيانة الكهربائية وصيانة أجهزة الجوال تجاربهن المهنية الناجحة للجمهور خلال المعرض التقني السعودي الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بمدينة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

المعرض سوف يستقبل الزوار على مدى اليومين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، كما سيعقد ورش عمل ولقاءات مباشرة ونقاشات بين العارضين والجمهور إضافةً إلى إقامة العديد من الدورات القصيرة المجانية للزوار يحصل بموجبها مجتازي تلك الدورات على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سواءأ في مجال صيانة الجوالات او غيرها من المجالات الاخرى، كما سيقدم عدد من الرياديين والرياديات تجاربهم الناجحة في إطلاق مشاريعهم الخاصة بالاستفادة من البرامج التدريبية ثم الحصول على الدعم الحكومي من الجهات المعنية.

وفي موضوع ذي صلة، نظمت المؤسسة خلال الفترة الماضية دورات متخصصة في صيانة وبيع أجهزة الجوال في الكليات والمعاهد التقنية بلغ عدد خريجاتها حتى الآن أكثر من 10700 خريجة في تخصصات (أساسيات صيانة الجوال، مهارات إدارة المبيعات، ومهارات خدمة العملاء، صيانة الجوال المتقدمة) من مختلف مناطق المملكة.

كما قدمت الكليات التقنية للبنات برامج تدريبية للفتيات في مجال صيانة الكهرباء وصيانة التمديدات الصحية وإصلاح الأعطال المنزلية.

وتهدف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من إقامة تلك البرامج الموجهة للفتيات السعوديات إلى تزويدهن بالمهارات الأساسية المختلفة، وتأهيلهن إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة في المنشآت النسائية للمساهمة في توطين تلك القطاعات.

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