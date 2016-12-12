«الداخلية» تحقق جائزة أفضل فيلم توعوي

حققت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام جائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2016، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر الـ40 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقدت أعماله بالعاصمة التونسية الأربعاء.

وتسلم مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج جائزة الفيلم التوعوي الأول، من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد كومان. وحمل الفيلم الفائز موضوع "دور المواطن في تحقيق الأمن"، تم من خلاله استعراض أهم الأدوار التي يؤديها المواطن لتحقيق الأمن ودوره في حماية أمن المجتمع.

وكان المؤتمر الـ40 لقادة الشرطة والأمن العرب قد خصص جزءاً من موضوعاته لاستعراض جهود الدول العربية في مجال التوعية ورفع مستوى الوعي الأمني، حيث تم استعرض عدد من الأفلام التوعوية التي شاركت بها وزارات الداخلية العربية ودارت موضوعاتها حول التوعية الأمنية بهدف نشر الوعي الأمني لدى المواطن العربي.