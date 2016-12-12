أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الداخلية» تحقق جائزة أفضل فيلم توعوي

Google+ Print
«الداخلية» تحقق جائزة أفضل فيلم توعوي «الداخلية» تحقق جائزة أفضل فيلم توعوي

حققت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام جائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2016، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر الـ40 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقدت أعماله بالعاصمة التونسية الأربعاء.

وتسلم مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج جائزة الفيلم التوعوي الأول، من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد كومان. وحمل الفيلم الفائز موضوع "دور المواطن في تحقيق الأمن"، تم من خلاله استعراض أهم الأدوار التي يؤديها المواطن لتحقيق الأمن ودوره في حماية أمن المجتمع.

وكان المؤتمر الـ40 لقادة الشرطة والأمن العرب قد خصص جزءاً من موضوعاته لاستعراض جهود الدول العربية في مجال التوعية ورفع مستوى الوعي الأمني، حيث تم استعرض عدد من الأفلام التوعوية التي شاركت بها وزارات الداخلية العربية ودارت موضوعاتها حول التوعية الأمنية بهدف نشر الوعي الأمني لدى المواطن العربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية