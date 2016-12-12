70 مبتعثاً يختارون «حلم مختلف» للاحتفال بتخرجهم في جامعات وكليات بنسلفينيا

احتفل خريجو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في جامعات وكليات ولاية بنسلفينيا الأميركية بانتهاء مشوارهم الدراسي متنوع التخصصات.

وقد اختار المبتعثون، وعددهم 70 خريجاً وخريجة، (حلم مختلف) عنوانًا لاحتفاليتهم.

وأقيمت الاحتفالية برعاية القنصلية السعودية العامة في مدينة نيويورك ممثلة بنائب القنصل العام نايف الفضلي، وقسم الشؤون الثقافية والنشاط الطلابي في الملحقية الثقافية بواشنطن ومثّلها فيصل الشمري، وتولى التنظيم في الجانب الطلابي اتحاد الطلاب السعوديين في ولاية بنسلفينيا.

وشهدت قاعة كلية كنقز في مقاطعة ويلكس بيري في بنسلفينيا حضورا كثيفا من أبناء الوطن وبناتها، ممن استفادوا من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وساد مشهد امتزجت فيه الأفراح بشغف العودة إلى أرض الوطن للإسهام في خدمته والمشاركة في التنمية.

وتضمنت الاحتفالية كلمة رئيس النادي السعودي في كلية كنقز الطالب عامر البيشي، وعرضا تقديميا من ممثل الملحقية الثقافية فيصل الشمري عن الدور الإيجابي الذي يمكن أن يقدمه العمل التطوعي في مسيرة الطالب الدراسية والعملية.

كما شارك رئيس كلية كنقز البروفيسور جون راين بكلمة أشار فيها إلى العلاقة الأصيلة والمثالية التي تجمع كلية كنقز وطلاب برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.