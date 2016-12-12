أسبوع للتراث والسياحة في الزلفي

دشن محافظ الزلفي المكلف محمد بن ناصر الجرباء صباح أمس أسبوع التراث والسياحة، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية، وذلك في قرية السيح السياحية بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال لـ"الرياض" رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله الشايع: إن من أبرز أهداف برنامج أسبوع التراث والسياحة تعزيز الانتماء والولاء الوطني من خلال استشعار أهمية المكتسبات الوطنية والاعتزاز بتاريخ الإنسان والمكان على هذا الأرض المباركة كما نعمل على تعزيز ثقافة العمل السياحي لدى النشء بما يسهم في توطين ثقافة العمل في قطاع السياحة والمواسم في البلد كما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030 علاوة على تشجيع وتعزيز قيم المحافظة على البيئة، يتخلل الأسبوع زيارات سياحية تشمل القرى التاريخية والمتاحف التراثية والمتنزهات البرية يستفيد منها جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار ولمدة أسبوع.