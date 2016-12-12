أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أسبوع للتراث والسياحة في الزلفي

Google+ Print
أسبوع للتراث والسياحة في الزلفي أسبوع للتراث والسياحة في الزلفي

دشن محافظ الزلفي المكلف محمد بن ناصر الجرباء صباح أمس أسبوع التراث والسياحة، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية، وذلك في قرية السيح السياحية بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال لـ"الرياض" رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله الشايع: إن من أبرز أهداف برنامج أسبوع التراث والسياحة تعزيز الانتماء والولاء الوطني من خلال استشعار أهمية المكتسبات الوطنية والاعتزاز بتاريخ الإنسان والمكان على هذا الأرض المباركة كما نعمل على تعزيز ثقافة العمل السياحي لدى النشء بما يسهم في توطين ثقافة العمل في قطاع السياحة والمواسم في البلد كما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030 علاوة على تشجيع وتعزيز قيم المحافظة على البيئة، يتخلل الأسبوع زيارات سياحية تشمل القرى التاريخية والمتاحف التراثية والمتنزهات البرية يستفيد منها جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار ولمدة أسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية