ولي ولي العهد يبحث مع جونسون تطوير العلاقات الثنائية أمنياً وعسكرياً واقتصادياً

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالمعذر أمس، مع معالي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بما فيها الأمنية والعسكرية، والاقتصادية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من المسؤولين في البلدين.