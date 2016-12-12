سلطان بن سلمان لـ «الرياض»: مشروعات سياحية بعد الميزانية.. والسينما ليست من اختصاصنا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن القطاع السياحي ينتظر نقلة جديدة تنطلق من الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال في رد على سؤال لـ"الرياض" مساء أمس الأحد، عقب افتتاحه الدورة الخامسة من ملتقى ألوان السعودية الذي تنظمه الهيئة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض، عن واقع وصورة السياحة في الوقت الراهن مع الظروف الاقتصادية الحالية، قال "إن السياحة فرصة اقتصادية ومولدة لفرص العمل، وليست ترفا، وقد تكون الظروف الحالية هي الأنسب لتوظيفها اقتصاديا لخدمة الوطن والمواطن، وبعد صدور الميزانية لهذا ستعلن مشروعات للسياحة على أرض الواقع، مشدداً على أن دولا مجاورة اعطت السياحة حقها من الاهتمام والدعم، وتجني حاليا ثمار ذلك، ونحن سنعيش قريبا مرحلة هذا الاهتمام والدعم الذي تأخرنا فيه كثيراً.

ونفى سموه أن تكون الهيئة مسؤولة عن إقرار السينما أو الحفلات الغنائية للمطربين السعوديين، مؤكدا أن ذلك ليس من مسؤوليتها، ويرجع في هذا الشأن لوزارة الثقافة والإعلام أو هيئتي الثقافة والترفيه. وبين أن الهيئة تدرس تدوير ملتقى ألوان السعودية في مدن كبرى بالمملكة رغم أنه ارتبط بالعاصمة، ومنوها الى أن مجالس التنمية السياحية بالمناطق لها قدرة بتنظيم ملتقيات مماثلة وستجد هيئة السياحة في ذلك. وأوضح "أن تصوير المواقع السياحية والتراثية في مناطق المملكة بمختلف فنون التصوير هو عمل هام لخدمة السياحة الداخلية، وخدمة الوطن وإبراز مكانته، لافتا إلى أن ملتقى ألوان السعودية يفتح النوافذ للمواطن السعودي ليرى بلاده كما لم يرها من قبل، وأشار سموه إلى أن نجاح ملتقى ألوان السعودية هو نجاح للوطن وليس لهيئة السياحة، ونجاح في تحفيز الشباب ليظهروا ابداعاتهم في توثيق جمال المملكة وتاريخها وحضاراتها من خلال الصور والأفلام القصيرة، وليفتحوا من خلال كاميراتهم نوافذ لكافة شرائح المجتمع ليروا تنوع بلادهم والإنسان السعودي المرحب بالضيف في كل موقع، وما تتمتع به بلادنا والحمد الله من عمق تاريخي وحضاري، وجمال طبيعي وبيئي، وتطور اقتصادي، وأمن واستقرار وتآلف ومحبة.

وقد كرم سموه الفائزين بمسابقة ألوان السعودية بفئاتها الخمس والتي تشمل، مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي، مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، مسابقة ألوان السعودية للتصوير بالهواتف الذكية، ومسابقة الافلام القصيرة، كما كرم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير.

ثم افتتح سموه المعرض المصاحب للملتقى والذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، وتجول في المعرض الذي يضم جناحاً كبيراً للصور المشاركة في المسابقة والصور الفائزة، إضافة إلى أكثر من 80 جهة متنوعة ومختصة، شملت عددا من الجهات الحكومية، والتعليمية، وشركات الإنتاج الفني، وجمعيات التصوير وأجنحة خاصة للمصورين المحترفين المبدعين والهواة. ويشهد الملتقى الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل 17 ديسمبر 2016م. إقامة العديد من ورش العمل والندوات العلمية التي يقدمها عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، في مجال التصوير والتقنية والفنون المرتبطة بالتصوير والتصوير للأغراض السياحية، ويستفيد منها زوار المعرض والمهتمين وبخاصة الشباب الراغبين في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في فنون التصوير.

يشار إلى أن ملتقى ألوان السعودية يسعى إلى الوصول للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة من خلال أنشطة متعددة منها معرض متنقل يصل الى المواطنين في مدن المملكة، حيث إنه أول وأكبر ملتقى وطني يعنى بالتصوير وتوظيفه في خدمة الوطن للتعريف بمقوماته التراثية والثقافية والطبيعية والحضارية والسياحية، ويفتتح أبوابه يوميا للزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة والنصف مساءً

الفائزين بجوائز مسابقة ألوان السعودية.

وقد جاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:

أولا- فئة الأفلام القصيرة: الأول: عتبة ريس، الثاني: أحمد السفياني، الثالث: حسان العتيبي، الرابع: هاشم نجدي، الخامس: يوسف الغامدي

ثانيا- فئة الأفلام الوثائقية: المركز الأول: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، المركز الأول عن فئة أفلام قطاع الأعمال الاتصالات السعودية، المركز الثاني عن فئة أفلام قطاع الأعمال السياحي لتنظيم الرحلات، المركز الثالث عن فئة أفلام قطاع الأعمال فندق نارسيس.

ثالثا- فئة الهواتف الذكية: الأول: سفيان الأطرش، الثاني: عايد آل سالم، الثالث: أحمد ال موسى، الرابع: محمد المويس، الخامس: مبارك الشملاني.

رابعا- فئة التجربة السياحية: الأول: فواز الشريف، الثاني: عبدالله العيدي، الثالث: خالد الخزيم، الرابع: ثامر الفرج، الخامس: فواز الحربي.

خامسا- فئة المناظر الطبيعية: الأول: رياض الجرعي، الثاني: عبدالرحمن ظاهر، الثالث: نادر البلوي، الرابع: احمد مسعود، الخامس: ياسر الصيخان.

سادسا- فئة "السعودية اليوم": الأول: فهد عبدالحميد، الثاني: فيصل الزير، الثالث: صالح الهذلول، الرابع: عبدالرحمن المالكي، الخامس محمد البسيوني.

سابعا- فئة التراث الوطني: الأول: ماجد المعيلي، الثاني: سعد آل خرصان، الثالث: عبدالله العكشان، الرابع: نائف الزهراني، الخامس: ناصر الناصر.

ثامنا- فئة عيون عالمية: الأول: محمد زهران، الثاني: عمر الهنداوي، الثالث: حسين الأهدل، الرابع: مدني سندي، الخامس: هيثم الشنفري.

الفائزون والفائزات بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير:

المحور الأول - (رواد التصوير): نهى بنت فؤاد آل غالب

المحور الثاني - (المطبوعات والمؤلفات): صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت محمد الفيصل.

المحور الثالث - (الجهات الحكومية والخاصة): تم حجب الجائزة.

المحور الرابع – (التصوير للأغراض السياحية): فيصل بن فهد بن زرعة