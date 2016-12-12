مركز الملك سلمان يسلم مساهمة المملكة لصندوق الدعم الإنساني في اليمن

سلم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، مساهمة المملكة للصندوق المركزي للدعم الإنساني في اليمن - المخصص لدعم البرامج الإنسانية لمنظمات الأمم المتحدة، الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي.

وتسلم المساهمة بمقر المركز في الرياض، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكة في الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خليكوف. وأوضح الدكتور الربيعة، أن التمويل يأتي امتداداً لدعم المملكة الكبير للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للصندوق المشترك للدعم الإنساني في اليمن، الذي يدار من قبل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، ويستخدم في حالات الطوارئ.

وقال معاليه: "المملكة أحد أكبر الداعمين للأمم المتحدة ونأمل أن تصب في مصلحة المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً في عدد من الدول وبالأخص في اليمن التي نحن بصددها اليوم"، منوها بمنظمات الأمم المتحدة بسرعة الوصول للمناطق المتضررة وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني".

وأكد خليكوف من جهته على العلاقة الجيدة التي تربط المكتب مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، موضحاً أن هذا الدعم السخي يعكس مدى هذه العلاقة الوطيدة في العمل الإنساني. وقال: "سبق أن زرنا اليمن مؤخراً وشاهدنا جهود المركز هناك ونؤكد أن المركز يقدم أفضل جهد ممكن في اليمن".

يذكر أن الصندوق المركزي يأتي لدعم الحياة ولتنفيذ الأنشطة والاحتياجات الأساسية للحياة للمنكوبين، والاستجابة لنداءات الإغاثة وفقاً للمبادئ الإنسانية، ولتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال الشراكة مع المنظمات غير الحكومية.