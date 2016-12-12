حاكم عجمان: «جادة العز» عنوان التضحية والفداء

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بما قام به فريق العمل المشرف على تصميم وإنجاز النصب التذكاري الذي تم تشييده في ساحة العلم في مدينة عجمان بمنطقة الجرف بمدة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر وتم افتتاحه في 30 نوفمبر الماضي وأطلق عليه «جادة العز»، داعياً سموه إلى «الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة واستكمال بعض الخدمات لهذا الصرح وتزويده بكل الاحتياجات والبنية التحتية ليصبح عنواناً بارزاً للتضحية والفداء».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان فريق العمل الذي أشرف على تصميم وتشييد وإنجاز النصب التذكاري برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وضم في عضويته الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بالدائرة وأحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة ومروان عبيد المهيري مدير مكتب المشاريع والمهندسة علياء مجلاد والمهندسة حورية البلوشي ويوسف الخاجه والمهندس أيمن المرساوي والمهندس نادر محمود والمهندس صلاح سعد والمهندس محمد كامل.

جهود كبيرة

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء بهذا الإنجاز والذي يدل على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل الذي أثبت قدرته على الدخول في منافسة مع الوقت لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيظل رمزاً للشرف والعزة والكرامة يتذكره أبناء هذا الوطن ويتشرف به كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ومكاناً لتخليد ذكرى شهداء الوطن من أفراد القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل رفعة وطنهم والذود عنه والحفاظ على أمنه واستقراره.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان المسؤولين والمشرفين على «جادة العز» إلى ضرورة أن يصبح هذا المكان معلماً من معالم إمارة عجمان ورمزاً للكرامة وصرحاً شامخاً ليتذكر كل من زاره بطولات الشهداء الخالدة وتضحياتهم المشرقة.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن النصب الموجود في «جادة العز» صمم اعتماداً على شعار الشهيد وجمع بين رمزين وطنيين لهما مكانة غالية في نفوس أبناء الوطن الشامخ وهما شعار يوم الشهيد وعلم دولة الإمارات الذي يعد رمزاً وطنياً خالداً للاتحاد وعنواناً للشموخ وتم بأسلوب مميز وفريد من نوعه ليخرج عن طابع التصميم المألوف ويجمع بين البساطة والجمال بما يليق بمكانة وقدر الشهداء الأبرار وتعبيراً عن العرفان لهم.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد باسمه واسم الفريق وموظفي الدائرة بكل الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان لمساندته ودعمه لتنفيذ وتشييد النصب وإطلاق «جادة العز» عليه، موضحاً أن هذا المشروع يأتي تقديراً لشهداء الوطن الأبرار الذين يستحقون كل الإجلال والتعظيم، حيث قضوا نحبهم في ساحات العزة والكرامة.

حضر اللقاء سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

من جانبه، قدم الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بالدائرة وصفاً عن «جادة العز» والذي بلغ ارتفاعه 15 متراً ويظهر علم الإمارات في ساحة العلم جزءاً لا يتجزأ من الجادة.

إهداء

تلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في نهاية اللقاء إهداءً من الفريق المشرف عبارة عن نموذج لمجســـــم «جادة العز» يظهر تفاصيل النصب كافة تقديراً لسموه لدعم الفكرة وتخصيص قطعة أرض وإنشاء وتشييد النصب عليها لتنضم إلى ساحة العلم ليكون المكان بمثابة تذكار لشهـــداء الوطن الذين ضحــــوا بدمائهم في سبيل أن يحيــــا الوطــــن وشعـــب الإمارات في أمن وسلام والوقـــوف إلى جانب الحـــــق والعدالــة.