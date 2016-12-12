مديرو ورؤساء الجهات المنضمة: نقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة

تم الإعلان عن انضمام 5 جهات حكومية وخاصة جديدة للمسرعات في دورتها الثانية وهي: دائرة التنمية الاقتصادية، مكتب مدينة دبي الذكية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مجموعة اتصالات وشركة دو، وذلك ليصبح العدد الإجمالي للجهات المشاركة في مسرعات دبي المستقبل 13 جهة حكومية وخاصة وأكد المديرون أن الهدف نقل الخدمات الحكومية الى مستويات متقدمة.

خدمات مبتكرة

أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن مسرعات دبي المستقبل خطوة أساسية ومهمة نحو تعزيز الجهود المبذولة في جميع القطاعات بالدولة لتحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021. وتركز مسرعات المستقبل على الكفاءة في نقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة وعالية، مما ينسجم مع استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الرامية إلى متابعة وإطلاق خدمات مبتكرة تحقق سعادة المتعاملين وتوفر كافة الممكنات الذكية والحديثة في خدمتهم.

ويرسم برنامج مسرعات دبي للمستقبل مسارات جديدة لاقتصادنا ومجتمعنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة والرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومبتكرة قائمة على المعرفة.

وأضاف: تلعب دائرة التنمية الاقتصادية دورا محورياً في تحقيق أهداف مسرعات دبي المستقبل من خلال دورها في وضع الخطط والسياسات الاقتصادية وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية للوصول إلى مراحل من التميز والريادة لرفع تنافسية إمارة دبي عالمياً وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى طرح المبادرات والحلول التي تعنى بخدمة رجال الأعمال والمستثمرين باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة.

مركز للمستقبل

ومن جانبه أكد اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن مبادرة «مسرعات دبي المستقبل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنظومة المبتكرة التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل والهادفة لتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز عالمي لصناعة المستقبل، هي أساس لدعم استباق التحديات التنموية، واستثمار الفرص، وصنع المستقبل. وستسهم مسرعات المستقبل بشكل فعال ومتميز في رسم الأفكار الإبداعية على أرض الواقع بما يخدم أهداف الحكومة في مختلف القطاعات، حيث ستتيح مساحة متميزة للعمل المشترك لتطبيق الأفكار والمشاريع المبتكرة وتطويرها لتخدم جميع فئات المجتمع.

ونحن في إقامة دبي نحرص دائماً على تقديم خدماتنا بأحدث التقنيات المتطورة وذات جودة عالية، وتسهيل المعاملات بدقة عالية داخل الإدارة، وإسعاد الناس وتسريع التغيير ورفع كفاءة التنفيذ الحكومي ضمن إطار عمل يتواءم مع رؤية دبي في بناء نموذج مدينة المستقبل والاقتصاد القائم على المستقبل.

وفي هذا الإطار قمنا مؤخرا في إقامة دبي وتماشيا مع متطلبات مسرعات المستقبل بتوقيع اتفاقية مع شركة سامسونغ إس دي إس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة الرائدة عالمياً بشأن تعزيز التعاون المشترك وتحديد التقنيات والبرامج ذات القدرة على التعامل مع أهم التحديات والفرص، وإننا في إقامة دبي نفتخر بأن نكون من المشاركين في هذه المبادرة العالمية الفريدة من نوعها التي أثبتت تفردها منذ إعلان مؤسسة دبي للمستقبل عن استقبال طلبات مشاركة من 2,200 شركة ابتكارية من 73 دولة ضمن برنامج «مسرعات دبي المستقبل» وذلك في أقل من شهر ما يجعل البرنامج الذي تم إطلاقه في يوليو المنصرم أكثر برامج تسريع الأعمال جاذبية على مستوى العالم .

حلول جديدة‫قالت الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية: «المنهجية التي نعتمدها للاستجابة لتحديات اليوم تحدّد أسلوب حياتنا في مدن المستقبل.

في دبي الذكية، نعمل مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص لنضمن أن تكون دبي في الغد مدينة فعالة وسلسة وآمنة وذات قوة تأثير عالية تضع السعادة في المقام الأول، وتقوم على مقومات العيش الرغيد وتوّفر الفرص لكافة المقيمين والزوار. ولتحقيق هذا المستقبل نواصل العمل الجاد لتقييم وابتكار حلول جديدة للمدينة توفّر تجارب فريدة من نوعها.

وأضافت: إنّ برنامج مسرعات دبي المستقبل شريك نافذ في المرحلة المقبلة من عملية التحوّل الذكي في مدينتنا، لا سيما في خضم مرحلة ترجمة الاستراتيجيات على أرض الواقع. وتحت لواء برنامج مسرعات دبي المستقبل، سبق وشهدنا بروز حلول جديدة ستسهم مباشرة في خارطة طريق دبي المدينة الذكية ».

تطوير الافكار

كما أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة (دو) «بوصفنا مزوداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإمارات، فإننا نواصل شراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة بهدف تحقيق استراتيجية الابتكار الوطنية.

وذلك من خلال تطوير الأفكار المبدعة في كافة المجالات بشكل يعزز مخرجات الابتكار المعرفية والمادية، من خلال مبادرات مميزة ومتعددة أطلقناها مؤخراً بالتعاون مع مختلف الجهات، مثل مشروع منصة دبي الذكية التي نُعتبر شركاء استراتيجيين فيها لتأسيس قاعدة مبتكرة تكون بمثابة العمود الفقري التكنولوجي للمدينة في الطريق نحو جعل دبي الأذكى والأسعد في العالم. وكذلك من خلال مجلس التعاملات الرقمية، حيث تعد دو عضواً بارزاً فيه، ونعمل على تشغيل تجريبي لعدد من المشاريع من خلال تقنية بلوك تشين المبتكرة ».

أهداف الأجندة

قال المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «نحن نؤمن برؤية برنامج مسرعات دبي المستقبل الرامية إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية وتحويل المستقبل من خلال جمع رواد الأعمال والجهات الحكومية وأفضل الشركات في منصة ابتكارية واحدة.

وتعمل اتصالات بصورة منسجمة مع الأهداف الوطنية، وهي تتمتع بموقع راسخ وقوي يمكنها من دعم رؤية مسرعات دبي المستقبل من خلال وحدة الأعمال التي أطلقناها حديثاً، اتصالات ديجيتال، التي ستسهم في دفع التحول الرقمي من خلال تمكين الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من التحول إلى بيئات أكثر ذكاء».