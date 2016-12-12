حاكم الفجيرة يبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع فنزويلا

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، مساء أمس، السفير فليكس بلاسينييا، نائب وزير الخارجية الفنزويلي للشرق الأوسط وآسيا، مسؤول الشؤون الخارجية في الشرق الأوسط وآسيا، يرافقه الدكتور روبرت نوريجا، القائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية لدى الدولة، رئيس المهمات الدبلوماسية لفنزويلا في الإمارات.

واستعرض سموه والضيف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنزويلا على مختلف الصعد، لا سيما لجهة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وتأكيد دور رجال الأعمال في البلدين لتعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة حجم الاستثمارات، مما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين وخدمة مصالحهما المشتركة.