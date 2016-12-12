النعيمي والشرقي وسعود بن صقر يعزّون بوفاة والدة جمال القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة والدة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مساء أمس مجلس العزاء بمنطقة الخران في رأس الخيمة، عن خالص تعازيهم إلى الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي في وفاة والدته وإلى الشيخ محمد بن صقر القاسمي في وفاة خالته، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة في وفاة جدتهم وإلى الشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري في وفاة شقيقته وإلى ذوي الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ احمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة والشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وفيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية. مساء أمس، واجب العزاء.

صلاة الجنازة

وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أدى أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها الشيخة فاطمة بنت علي بن سيف الخاطري والدة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والتي وافتها المنية أول من أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة، الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.

وشيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير في مقبرة الياهلي في منطقة الساعدي برأس الخيمة.