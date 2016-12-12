حامد بن زايد يحضر حفل استقبال الوفود المشاركة

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في قصر الإمارات للوفود المشاركة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في أبوظبي، التي تبدأ أعمالها اليوم وتستمر يومين، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

حضر الحفل معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفضيلة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصابر شودرهي، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

ورحب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالوفود المشاركة في دولة الإمارات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عقد جلسات القمة والخروج بنتائج تسهم في تعزيز العمل البرلماني الدولي، ويحقق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية.

ترحيب

وخلال الحفل، ألقت معالي الدكتورة أمل القبيسي كلمة ترحيبية بضيوف القمة، وقالت إنه قبل 45 عاماً لبّت الإمارات السبع نداء الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، واليوم باتت إحدى أكثر الدول تسامحاً، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، وتواصل أداء دورها التاريخي كملتقى للحضارات والثقافات.

ووجهت معالي أمل القبيسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعايتها الكريمة لهذه القمة، وهي التي كانت دوماً صوتاً معبراً عن النساء وتمكينهن منذ قيام الاتحاد.

كما قدمت معاليها الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما قدمه من دعم لهذه القمة، وهو ما يعبر عن قناعته بالدور المهم للبرلمانات والدور الرائد للبرلمانيات النساء.

وقالت معاليها: «ما زلت أتذكر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في القمة العالمية للحكومات في دبي، عندما قال: «إننا سنحتفل بتصدير آخر برميل نفط»، فلقد كان لهذه الكلمات كبير الأثر في إلهامنا لتعزيز جهودنا نحو الاستعداد للمستقبل، وأنا وكل نساء الإمارات نفخر بقيادتنا الملهمة التي تؤمن بإمكانياتنا وقدراتنا».

وأعربت معاليها عن الأمل بأن يكون يوما القمة فرصة للمشاركين فيها لتطوير فهم مشترك، وتصور لخطة عمل لمستقبل أفضل للجميع.