الشيخة فاطمة بنت مبارك: الإمارات تدعم الحوار العالمي

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي تعقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي اليوم وغداً تمثل إنجازا دوليا مهما للمجلس الوطني الاتحادي وإضافة نوعية لسجل دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الحوار العالمي.

وقالت سموها في تصريح لها بمناسبة انعقاد القمة إن شعار القمة «متحدون لصياغة المستقبل» ينطوي على قيمة نوعية مهمة بالنسبة للإمارات التي تمثل نموذجا فريدا للوحدة والاتحاد، معربة عن أملها في أن تنجح القمة في توحيد جهود برلمانيي العالم وبناء شراكة فاعلة بين البرلمانيين والسياسيين والقيادات المشاركة من الحكومات والقطاع الخاص والعلماء والشباب وغيرهم من المشاركين فيها.

وعبرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن تقديرها البالغ لاهتمام المجلس الوطني الاتحادي بتعزيز نشاط الدبلوماسية البرلمانية وتقاسم المسؤوليات مع الحكومة والقطاع الخاص في شراكة نموذجية توفر خبرات فريدة تسعى دولة الإمارات إلى أن تتبادلها مع دول العالم كافة من أجل إيجاد الحلول وبناء تصورات إيجابية للتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه العالم بأسره.

عالم مترابط

وأضافت سموها: «إننا نعيش في عالم مترابط لم يعد فيه مكان لثقافة الانعزالية بل يجب أن نتوحد ونتكاتف جميعا من أجل استغلال ما ينتجه التطور البشري والحضاري والتقني في المجالات كافة من فرص هائلة يمكن أن توفر بدائل وفرصا ثمينة قادرة على معالجة العقبات والإشكاليات التنموية التي تعاني منها مجتمعات ودول عدة في مناطق متفرقة من العالم».

وأعربت سموها عن اهتمامها بالموضوعات والقضايا المطروحة ضمن أجندة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» وأشارت إلى أن القمة تسلط الضوء على تحديات وتوجهات مستقبلية تقع في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي وتحتل صدارة أولوياته واهتماماته ومن ثم فهي تقدم دعما مهما للحوارات والنقاشات الدولية حول هذه الملفات والقضايا.

وقالت إن انعقاد هذه القمة العالمية غير المسبوقة في دولة الإمارات إنما يفتح نافذة حيوية لإلهام دول أخرى من أجل توفير سبل السعادة والرخاء لشعوبها لاسيما أن دولة الإمارات تؤمن بالتعاون الدولي وتجد فيه بوابة حتمية لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

طريق صحيح

وأشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى أن القمة تبرهن على أن مجتمعنا يسير على الطريق الصحيح وأن تمكين المرأة الإماراتية يمضي وفق تطلعات شعبنا وطموحات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدة أن انعقاد هذه القمة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدولة الإمارات وبحضور هذا العدد الكبير من رئيسات البرلمانات والبرلمانيين والقيادات السياسية وقيادات القطاع الخاص والعلماء والشباب يعكس ثقة متنامية من جانب المجتمع الدولي ومنظماته في القدرات التنظيمية للدولة ويمثل أيضا تقديرا دوليا مهما للإنجازات الهائلة والنجاحات المتميزة التي تحققها الإمارات على الصعيد التنموي والإنساني والقيمي كما إن هذا الحضور المميز يعكس تقديرا دوليا لدور الدولة العالمي في تعزيز ثقافة السلام والحوار وقيم التعايش والتسامح.

وأعربت عن سعادتها بمثل هذه النجاحات التي تؤكد أن القناعة الراسخة التي كان يمتلكها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ بشأن أهمية دور المرأة في المجتمع كانت في محلها تماما وتؤكد أن المرأة الإماراتية تستحق ما حظيت به من دعم ومساندة قوية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام تصريحها بضيوف القمة وعبرت عن تطلعها للقاء رئيسات البرلمانات وأكدت أن وجود هذه الكوكبة من ضيوف الدولة إنما يمثل فرصة ثمينة لتوحيد إرادات العالم تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على أجندة النقاشات التي ستسهم في صياغة المستقبل انطلاقا من أرض الإمارات التي تسعى إلى بناء شراكة دولية فاعلة وتوحيد الرؤى من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وأعربت عن تمنياتها بنجاح القمة في تحقيق أهدافها المنشودة.

فعاليات

وتنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، وينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وتلقي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة القمة كلمة رئيسية في حفل الافتتاح، ويلقي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كلمة، كما يلقي كلمات صابر تشودهري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة (يلقي كلمة عبر الفيديو)، وفيديريكا موغوريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

ويجسد استضافة دولة الإمارات للقمة السمعة الطيبة التي تحظى بها ولمصداقيتها ودورها المؤثر ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم وريادتها في استشراف المستقبل، ونجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها كنموذج لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام والوسطية والاعتدال.

مشاركات

ويشارك في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات نحو «100» شخصية عالمية بارزة يستشرفون المستقبل، و«1000» مشارك ومشاركة من كافة أنحاء العالم، و«400» برلماني يمثلون «50» دولة، و«100» برلماني عربي، و«200» من الشباب في أول حوار بين رئيسات البرلمانات وشباب العالم، لتكون القمة نموذجا رائدا في الطرح والنتائج ومنصة للحوار بما يتماشى مع تطلعات شعوب ودول العالم.

وتناقش القمة العالمية لرئيسات البرلمانات عددا من القضايا والموضوعات تركز على التوجهات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الرئيسية التي تعمل على تشكيل مستقبلنا وتغيير عالمنا.

وتأتي مشاركة الشباب والمخترعين في هذه القمة ترجمة لنهج دولة الإمارات التي تتبنى سياسات وخطط عمل محددة لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في المساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة، ولحرص المجلس على تفعيل التواصل والشراكة المجتمعية لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ولتسليط الضوء على أبرز التجارب والمبادرات الوطنية الرائدة في العديد من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام بالغ وطنياً وعالمياً.

منصة

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: إن القمة توفر منصة حيوية للتواصل بين أفضل الخبرات البرلمانية والسياسية والعلمية بالإضافة إلى الشباب ما يتيح تبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة وأفكار خلاقة تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تنظر بتقدير بالغ إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد البرلماني الدولي في التقريب بين الشعوب وفتح قنوات الحوار والتواصل من أجل بناء قواسم مشتركة توحد الإرادات وتقرب المسافات وتسهم في تفادي النزاعات والصراعات وتدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

وقالت سموها إن مشاركة نخبة من رئيسات البرلمانات والقيادات البرلمانية من جميع أرجاء العالم إنما يؤكد فاعلية الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية ونجاحها في فتح قنوات اتصال وتواصل مع العالم أجمع.. ونوهت في هذا الإطار بدور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي.