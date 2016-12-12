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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى.. رسالة تغير مسار خططك المهنية

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى.. رسالة تغير مسار خططك المهنية حظك اليوم برج العقرب الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى.. رسالة تغير مسار خططك المهنية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج شديد الذكاء المحب للاستقلالية والذى يتمتع مواليده بقدرة فذة على كتمان مشاعرهم وانفعالاتهم.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

تتلقى رسالة من شخص مقرب منك تشكل فارقًا كبيرًا فى حياتك المهنية وتتسبب فى تغيير خطة العمل الخاصة بك قبل أن ترتكب خطأ لا يمكن التراجع عنه ويبدو أن الوضع المالى لك ونفقاتك ستكون متوازنة.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك لن يكون فى مزاج جيد للمناقشة أو التفكير فى تغيير علاقتك به ومن الضرورى ألا تفتحا أى قضايا مثيرة للجدل بينكما خاصة أن الخلافات الطفيفة بينكما تتحول إلى صراعات كبيرة.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

صحتك سليمة وتتمتع بروح طيبة وحالة نفسية جيدة ولكن شخص مقرب منك سيكون فى حالة سيئة اليوم وستحتاج لتقديم الرعاية الطبية له لذا كن حريصًا على وقاية نفسك من أية أمراض تنتقل بالعدوى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

هناك توتر يسود علاقتك بشخص ما خلال الأيام الماضية، وقد تعثر على حل لوقف هذا التوتر اليوم من خلال معرفة شيء جديد كان غائبًا عنك.

 


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مصر 365

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