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مجلس الوزراء نافيا إقالة وزير الداخلية: «يؤدي عمله بشكل طبيعي»

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مجلس الوزراء نافيا إقالة وزير الداخلية: «يؤدي عمله بشكل طبيعي» مجلس الوزراء نافيا إقالة وزير الداخلية: «يؤدي عمله بشكل طبيعي»

السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء

نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن إقالة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مؤكدًا أن الوزير يقوم بأداء عمله بشكل طبيعي.

وقال “سلطان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم بعدد من الوزراء على رأسهم وزير الداخلية للتعرف على كافة المعلومات المتاحة حول حادث الانفجار الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية.

كانت تردد أنباء عن إقالة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، من منصبه بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي أسفر عن مصرع 25 شخصا، وإصابة 49 آخرين.

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