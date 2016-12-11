أيمن سلامة: هناك جماعات بربرية تلجأ للعنف لترويع الوطن

استنكر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، قيام البعض بالمقارنة بين لجوء الدولة للعنف للحفاظ علي بقاء وحياة الدولة، و لجوء الجماعات التى وصفها بالبربرية الهمجية للعنف لأجل الترويع و الترهيب و التخويف.

وقال “سلامة” إن الدولة ذات السيادة هي الشخص الحصري المرخص له بموجب القانون الدولي والدساتير والتشريعات الوطنية اللجوء للإكراه والعنف المسلح والردع القانوني من أجل الحفاظ علي أمن الدولة في الداخل و الخارج، مشيرًا أن الهيئات والميليشيات والأفراد لا يمكنهم حمل السلاح إلا بترخيص من الدولة وبموجب التشريعات وفي أضيق الحدود.

وأكد أستاذ القانون الدولي إن المؤسسات أو الهيئات لا تدرك أن الحرب الدعائية في الخارج أشرس من الحرب الإرهابية في الداخل.