مصطفى بكري: البرلمان يناقش غدًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، طرح تعديلا لقانون الإجراءات الجنائية حتى تتم المحاكمة على مرحلتين في الجرائم الإرهابية، الأولى تكون أمام محكمة الجنح، والثانية محكمة النقض التي تفصل أو تنظر القضية.

وأضاف “بكري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن كان لديها تقصير في حادث التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية، إلا أنه لا يجب أبدا أن نحمل أجهزة الأمن وحدها مسئولية ما حدث، ولكن يجب أن يتحمل مسئولية هذا المجتمع المصري بشكل عام.

يذكر أنه وقع حادث انفجار داخل قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية، المجاورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ما أسفر عن مصرع 25 شخصُا، وإصابة 49 آخرين.