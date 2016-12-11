مجلس الوزراء: صرف تعويضات حادث الكنيسة البطرسية فور تقرير النيابة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم بوزراء الداخلية والصحة والتنمية المحلية والتعليم العالي، لمراجعة الموقف، والتعرف على كل المعلومات المتاحة حول حادث الانفجار الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وأضاف سلطان، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن اجتماع الحكومة اليوم، أوصى بسرعة البدء في إجراءات صرف التعويضات للضحايا في الحادث، فور وصول تقرير النيابة العامة عن الحادث.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع أوصى أيضًا بالتركيز على ضرورة تقديم مرتكبي الحادث للعدالة في أسرع وقت ممكن، بالإضافة لمتابعة التحقيقات الجنائية التي تتم في الحادث، وأخيرا توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في الحادث.