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ثروت الخرباوي: «الإخوان» تمتلك جهاز مخابرات يخطط للعمليات الإرهابية

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ثروت الخرباوي: «الإخوان» تمتلك جهاز مخابرات يخطط للعمليات الإرهابية ثروت الخرباوي: «الإخوان» تمتلك جهاز مخابرات يخطط للعمليات الإرهابية

الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية

أدان الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، محُملًا جماعة الإخوان مسئولية الحادث.

وقال “الخرباوي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، إن جماعة الإخوان لديها جهاز ومخابرات يخطط فقط للعمليات الإرهابية، كما يوجد قسم داخل الجماعة يسمى قسم “الأخوات” حيث يتم من خلال تكليف نساء الجماعة القيام بعدد من العمليات الإرهابية.

وأضاف الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أنه لابد من استحداث جهاز لدى أجهزة الأمن يختص بوضع عناصر جماعة الإخوان تحت المراقبة طيلة الوقت.

يذكر أنه وقع حادث انفجار داخل قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية، المجاورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ما أسفر عن مصرع 25 شخصًا، وإصابة 49 آخرين.

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