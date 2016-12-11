أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيديو.. مصطفي بكري: طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحويل قضايا الإرهاب لمحاكم عسكرية

Google+ Print
فيديو.. مصطفي بكري: طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحويل قضايا الإرهاب لمحاكم عسكرية فيديو.. مصطفي بكري: طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحويل قضايا الإرهاب لمحاكم عسكرية

مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصصفي بكري عضو مجلس النواب، أن أحداث التفجيرات التي حدثت اليوم بالكتدرائية تؤكد أن الحالة العامة هناك غضب، مؤكدًا علي ضرورة أن يكون التقاضي علي مرحلتين، مضيفًا أن القوات المسلحة نجحت في القضاء علي الإرهاب في سيناء وتحول إلى القاهرة والمحافظات الأخري.

وطالب بكري خلال تغطية خاصة لقناة الحدث اليوم، والتي يقدمها الإعلامي أحمد عز الدين، بضرورة الثأر السريع لضحايا الحادث، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحالة لرئيس الوزراء بهدف إحالة القضايا العالقة ببعض الإرهابين إلى القضاء العسكري لسرعة البت فيها.

من جانبه قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن تفجيرات اليوم تؤكد علي تصميم الإرهاب علي هز ثقة وحدة الشعب، مشيرًا إلى ضرورة معرفة كيف دخل الإرهابيين إلى الكتدرائية، في تطور نوعي للعمليات الإرهابية وهو تطور يقلق.

وأضاف إسماعيل، أنه بمجرد الوصول للجناة لابد من محاكم متخصصة لهم وسريعة وصدور أحكام رادعة لمثل هؤلاء الإرهابين الذين لن يستطيعوا أن يثنوا علي أستكمال التقدم إلى الإمام.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»