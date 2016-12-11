فيديو.. مصطفي بكري: طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحويل قضايا الإرهاب لمحاكم عسكرية

قال الكاتب الصحفي مصصفي بكري عضو مجلس النواب، أن أحداث التفجيرات التي حدثت اليوم بالكتدرائية تؤكد أن الحالة العامة هناك غضب، مؤكدًا علي ضرورة أن يكون التقاضي علي مرحلتين، مضيفًا أن القوات المسلحة نجحت في القضاء علي الإرهاب في سيناء وتحول إلى القاهرة والمحافظات الأخري.

وطالب بكري خلال تغطية خاصة لقناة الحدث اليوم، والتي يقدمها الإعلامي أحمد عز الدين، بضرورة الثأر السريع لضحايا الحادث، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحالة لرئيس الوزراء بهدف إحالة القضايا العالقة ببعض الإرهابين إلى القضاء العسكري لسرعة البت فيها.

من جانبه قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن تفجيرات اليوم تؤكد علي تصميم الإرهاب علي هز ثقة وحدة الشعب، مشيرًا إلى ضرورة معرفة كيف دخل الإرهابيين إلى الكتدرائية، في تطور نوعي للعمليات الإرهابية وهو تطور يقلق.

وأضاف إسماعيل، أنه بمجرد الوصول للجناة لابد من محاكم متخصصة لهم وسريعة وصدور أحكام رادعة لمثل هؤلاء الإرهابين الذين لن يستطيعوا أن يثنوا مصر علي أستكمال التقدم إلى الإمام.

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