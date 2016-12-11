متحدث الكنيسة القبطية ينفي وجود شركات خاصة لتأمين «البطرسية»

كتب : مينا وجيه

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن وزارة الداخلية المصرية تقوم بتأمين الكنائس حسب خطة موضوعة من جانبها.

ونفي “حليم” فى تصريح لوكالة ONA، وجود شركات خاصة تختص بالعملية التأمينية داخل الكنيسة البطرسية.

وكانت الكنيسة المرقسية بالعباسية، شهدت صباح اليوم الأحد، تفجيرا إرهابيا ناجم عن عبوة ناسفة، أسفرت عن سقوط نحو 23 شهيدًا و49 مصابًا.

وأوضح، أن البابا تواضروس سوف يترأس الصلاة علي الشهداء الساعة الحادية عشرة صباح الغد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.