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وزيرا خارجية بريطانيا والأردن يعربان لسامح شكرى عن تضامنهما مع مصر

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وزيرا خارجية بريطانيا والأردن يعربان لسامح شكرى عن تضامنهما مع مصر وزيرا خارجية بريطانيا والأردن يعربان لسامح شكرى عن تضامنهما مع مصر

>كتب أحمد جمعة

 صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الأحد من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الأردن الدكتور ناصر جودة، وبوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا، وذلك للإعراب عن التضامن مع حكومة وشعب والمواساة في الحادث الإرهابى الغاشم الذى ضرب الكنيسة البطرسية.

 

 وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار احمد ابو زيد ، بأن وزير خارجية الأردن أكد خلال الاتصال على وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب حكومة وشعب مصر، وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الذى بات يمثل تهديداً للإنسانية كافة، وعلى ثقته في قدره مصر على تجاوز تلك المحنة ودحر الإرهاب بكافة اشكاله وصورة. كما أكد الدكتور جودة على أنه لا يمكن لأى شخص أو جماعة أو فكر أن ينجح في التفرقة بين أبناء الشعب المصرى أو غرس الفتنة بينهم، وأن مصر ستظل في رباط إلى يوم الدين.

 

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير خارجية بريطانيا خلال الاتصال، على أن بلاده ستظل داعمة لمصر في كافة جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، وأن المجتمع الدولى عليه أن يكثف الجهود من أجل مكافحة تلك الظاهرة بكافة صورها واشكالها والقضاء على مصادر تمويلها ودعمها، وأن بريطانيا شريك لمصر في كل تلك الجهود في كافة المحافل الدولية. 


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