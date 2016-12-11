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الطب الشرعي: القنبلة المستخدمة في الكنيسة البطرسية تشبه المستخدمة في تفجير الهرم

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الطب الشرعي: القنبلة المستخدمة في الكنيسة البطرسية تشبه المستخدمة في تفجير الهرم الطب الشرعي: القنبلة المستخدمة في الكنيسة البطرسية تشبه المستخدمة في تفجير الهرم

أرشيفية

مراسل «ONA»

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إن الأطباء الشرعيين انتهوا من مناظرة جثث المتوفين في حادث انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث قام الأطباء بمناظرة وكتابة تقرير مبدائي لـ 23 جثة لضحايا التفجير منهم 22 امرأة وجثة لرجل، وتم تحويل أشلاء آدمية عبارة عن رأس وقدمين لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وأخد عينه لـ ” DNA ” للتعرف عليها.

وكان المستشارعبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، قال إن النائب العام المستشار نبيل صادق أمرالأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثامين ضحايا الكنيسة وعدم تشريحها.

ولفت المصدر إلى أن سبب وفاة الضحايا إصابات وجروح “ردية انفجارية” في أنحاء مختلفة من جسد الضحايا.

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