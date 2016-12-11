وزيرا خارجية بريطانيا والأردن يؤكدان تضامن بلادهما مع مصر ضد الإرهاب

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء الأحد 11 ديسمبر من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الأردن الدكتور ناصر جودة، وبوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا، وذلك للإعراب عن التضامن مع حكومة وشعب مصر والمواساة في الحادث الإرهابى الغاشم بالكنيسة البطرسية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير خارجية الأردن أكد خلال الاتصال على وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب حكومة وشعب مصر، وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الذى بات يمثل تهديدُا للإنسانية جمعًا، وعلى ثقته في قدره مصر على تجاوز تلك المحنة وعلى دحر الإرهاب بكافة اشكاله وصورة.

كما أكد الدكتور جودة على أنه لا يمكن لأى شخص أو جماعة أو فكر أن ينجح في التفرقة بين أبناء الشعب المصرى أو غرس الفتنة بينهم، وأن مصر ستظل في رباط إلى يوم الدين.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير خارجية بريطانيا خلال الاتصال، على أن بلاده ستظل داعمة لمصر في كافة جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، وأن المجتمع الدولى عليه أن يكثف الجهود من أجل مكافحة تلك الظاهرة بكافة صورها واشكالها والقضاء على مصادر تمويلها ودعمها، وأن بريطانيا شريك لمصر في كل تلك الجهود في كافة المحافل الدولية.