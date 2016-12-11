صور..افتتاح رابع وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية ببني سويف ‎

مراسل «ONA»

افتتح صباح اليوم، المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف وحدةعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الواسطى المركزي حيث تفقد سير العمل بالوحدة، وغرف الكشف والتمريض والاستعلام والحاسب الآلي، بالإضافة إلى قيامه بتوزيع جرعات العلاج على عدد من مرضى فيروس سي، وذلك في حضور النائبين بدوي النويشي، عصام خلاف عضوي مجلس النواب، واللواء يسري خضر السكرتير العام والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والعميد أحمد عيطة خالد رئيس مركز ومدينة الواسطى.

وصرًح المحافظ، أن هذه الوحدة هي رابع وحدة يتم افتتاحها خلال فترة لا تتجاوز 4 شهور، فقد تم افتتاح وحدتين مماثلتين بمستشفيات الفشن وناصر وافتتاح معمل بي سي آر بمديرية الصحة، وكان ذلك ضمن المبادرة التي تم اطلاقها في مايو الماضي للقضاء على مرض فيروس سي، ومن خلالها نجحنا في القضاء على قوائم الانتظار في أقل من شهرين حيث ترتكز المبادرة على تكامل الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهود الذاتية لتنفيذ خطة الحكومة في مواجهة هذا المرض ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير العلاج لكل مريض.

وأكد المحافظ، على أن الدولة بكافة مؤسساتها وقيادتها السياسية و حكومة ونواب لا تدخر جهدًا لتحسين أوضاع المواطنين الحياتية وتوفير احتياجتهم وحل مشاكلهم ولكن الوطن في حاجة إلى تكاتفنا جميعًا والتحلي بالعمل المخلص والصبر لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا ، موجها الشكر للنائب بدوي النويشي لتحمله تكاليف التجهيزات والأثاث والأجهزة المطلوبة لتشغيل الوحدة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

من ناحيته قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة هدفها التيسر على مرضى الفيروسات الكبدية بالقيام باجراءات الكشف والتشخيص وصرف العلاج والمتابعة، ويتوافر يها طاقم طبي من أطباء وتمريض، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في إنشاء وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمستشفيات المركزية، وعدم الاقتصار على مراكز الاستعلام فقط، لافتًا إلى أنه سيتم تباعًا افتتاح وحدات علاجية جديدة بالمراكز المتبقية ، معلنا أنه سيتم القيام بالمسح الشامل للكشف المبكر عن المرض بداية من 20 ديسمبر الحالي ضمن برنامج وزارة الصحة في هذا الشان.