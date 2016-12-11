حامد بن زايد يحضر حفل استقبال الوفود المشاركة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقيم مساء اليوم في قصر الإمارات للوفود المشاركة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في أبوظبي التي تبدأ أعمالها غدا وتستمر يومين تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" وينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، كما افتتح سموه معرض "المستقبل" الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع "15" مؤسسة محلية واتحادية ومن القطاع الخاص، كإحدى الفعاليات المصاحبة للقمة .

حضر الحفل معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفضيلة الإمام الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وصابر شودرهي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

ورحب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالوفود المشاركة في دولة الامارات وتبادل معهم الأحاديث الودية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عقد جلسات القمة والخروج بنتائج تسهم في تعزيز العمل البرلماني الدولي ويحقق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية .

وخلال الحفل ألقت معالي الدكتورة أمل القبيسي كلمة ترحيبية بضيوف القمة ..وقالت انه قبل 45 عاما لبت الإمارات السبع نداء الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، واليوم باتت أحد أكثر الدول تسامحاً، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية وتواصل لعب دورها التاريخي كملتقى للحضارات والثقافات.

ووجهت معالي أمل القبيسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعايتها الكريمة لهذه القمة وهي التي كانت دوماً صوتاً معبراً عن النساء وتمكينهن منذ قيام الاتحاد.

كما قدمت معاليها الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما قدمه من دعم لهذه القمة وهو ما يعبر عن قناعته بالدور المهم للبرلمانات والدور الرائد للبرلمانيات النساء.

وقالت معاليها "مازلت أتذكر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في القمة العالمية للحكومات في دبي عندما قال "اننا سنحتفل بتصدير آخر برميل نفط" ، فلقد كان لهذه الكلمات كبير الأثر في إلهامنا لتعزيز جهودنا نحو الاستعداد للمستقبل، وأنا وكل نساء الإمارات نفخر بقيادتنا الملهمة التي تؤمن بإمكانياتنا وقدراتنا". وأعربت معاليها عن الامل في ان يكون يوما القمة فرصة للمشاركين فيها لتطوير فهم مشترك وتصور لخطة عمل لمستقبل أفضل للجميع.

"معرض المستقبل"

وافتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ،معرض "المستقبل" الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع "15" مؤسسة محلية واتحادية ومن القطاع الخاص.

حضر الافتتاح عدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في القمة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتفقد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان المعرض واطلع على المشاريع المعروضة فيه مثنياً على حرص المجلس الوطني الاتحادي على تنظيم هذا المعرض الذي يتزامن مع هذه القمة العالمية، بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية .

واعتبر سموه أن ما يحتويه المعرض من أفكار وابتكارات يعكس ريادة الإمارات في الاستثمار في صياغة ملامح المستقبل وتمكين المواهب والعقول الإماراتية من بلورة مشاريع طموحة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد سموه على أهمية التركيز على الطاقة المتجددة وابتكارات الحلول المستدامة منوها بأهمية المشاريع التي تهدف للارتقاء بالقطاعات الحيوية في التعليم والصحة والصناعات الدقيقة .

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان على أن الإمارات ماضية في خطتها نحو التقدم المعرفي والتقني من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المادية والطبيعية والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لبلوغ أعلى مستويات الإنجاز.