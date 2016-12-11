وزير الصناعة: مصر سوق كبيرة والاستثمارات قادمة لامحالة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر سوق “كبيرة” لا يستطيع أحد تجاهلها، مضيفاً ان الاستثمارات قادمة لمصر لا محالة؛ حيث باتت كل المحاور مهيئة لجذبها.

وأشاد قابيل بنتائج المؤتمر الشهري الأول للشباب، الذي أقيم تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أكتوبر الماضي.

واشار وزير الصناعة إن أهم ما حدث في المؤتمر الشهري للشباب استماع الشباب لصوت الحكومة، وكذلك استماع الحكومة لأفكار ورؤى الشباب، وهو ما يمنح أرضية مشتركة بين الطرفين ويؤكد أهمية الحوار من الاتجاهين.

أ ش أ