إصابة لاعب بتروجت.. و"بيكلى" يدعم الهجوم أمام الزمالك

كتب رامى ناجى

تعرض محمد رجب مهاجم بتروجت، للإصابة بآلام قوية فى المعدة بشكل مفاجئ خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدورى الممتاز.

فيما استعاد الإثيوبى شميلس بيكلى مهاجم الفريق إلى مستواه بعد الإصابة التى تعرض لها والتى تسببت فى غيابه بالمباريات الماضية، حيث يعتبر عودة اللاعب للقائمة أحد مكاسب الفريق البترولى قبل مواجهة المارد الأبيض.

ويدخل بتروجت فى معسكر مغلق غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى الدورى.