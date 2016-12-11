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نشرةONAا «القرموطي» يظهر بالشموع..دينا عصمت تعتذر عن تقديم «هي».. أسامة كمال يدين انفجار «البطرسية»

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نشرة أونا

نشرة ONA

 إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

وصل الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج” كل يوم ” على شاشة ON E، إلى مقر حادث الانفجار بالكنيسة البطرسية في محيط الكاتدرائية بالعباسية..للمزيد

عمرو أديب في حلقة خاصة من داخل الكاتدرائية

عمرو أديب في حلقة خاصة من داخل الكاتدرائية

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت القرموطي»،على شاشة العاصمة 2، بالشموع على الهواء، خلال حلقة اليوم، حدادًا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية..للمزيد

الإعلامى جابر القرموطي

الإعلامى جابر القرموطي

اعتذرت الإعلامية، دينا عصمت، مقدمة برنامج “هي”، والذي يبُث على شاشة دريم، عن عدم تقديم برنامجها “هي” اليوم حدادًا على شهداء الوطن، مشيرة إلى تقديمها تغطية حية لحادث الكنيسة البطرسية بالعباسية..للمزيد

دينا عصمت

دينا عصمت

تقدم الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج “مساء القاهرة”، على شاشة TEN، الليلة، حلقة خاصة استثنائية عن حادث انفجار الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية، حيث يذاع البرنامج في تمام الساعة السابعة مساء..للمزيد

إنجي أنور

إنجي أنور

علق الإعلامي أسامة كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا:” الأحداث الإرهابية اليوم في الكنيسة البطرسية وقبلها بيومين من استهداف كمين أمني تزامناً مع صلاة الجمعة ماذا تعني لنا؟ قرأت رسائل التنديد والعزاء والشجب والإدانة وكأننا ننعي شهداء حادث إرهابي في بلد آخر وفي قارة أخرى بعيدة بعيدة عنا”..للمزيد

أسامة كمال أرشيفية

أسامة كمال أرشيفية

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أونا

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