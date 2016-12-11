نشرةONAا «القرموطي» يظهر بالشموع..دينا عصمت تعتذر عن تقديم «هي».. أسامة كمال يدين انفجار «البطرسية»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

وصل الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج” كل يوم ” على شاشة ON E، إلى مقر حادث الانفجار بالكنيسة البطرسية في محيط الكاتدرائية بالعباسية..للمزيد

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت القرموطي»،على شاشة العاصمة 2، بالشموع على الهواء، خلال حلقة اليوم، حدادًا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية..للمزيد

اعتذرت الإعلامية، دينا عصمت، مقدمة برنامج “هي”، والذي يبُث على شاشة دريم، عن عدم تقديم برنامجها “هي” اليوم حدادًا على شهداء الوطن، مشيرة إلى تقديمها تغطية حية لحادث الكنيسة البطرسية بالعباسية..للمزيد

تقدم الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج “مساء القاهرة”، على شاشة TEN، الليلة، حلقة خاصة استثنائية عن حادث انفجار الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية، حيث يذاع البرنامج في تمام الساعة السابعة مساء..للمزيد

علق الإعلامي أسامة كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا:” الأحداث الإرهابية اليوم في الكنيسة البطرسية وقبلها بيومين من استهداف كمين أمني تزامناً مع صلاة الجمعة ماذا تعني لنا؟ قرأت رسائل التنديد والعزاء والشجب والإدانة وكأننا ننعي شهداء حادث إرهابي في بلد آخر وفي قارة أخرى بعيدة بعيدة عنا”..للمزيد