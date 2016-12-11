الأعلى للقضاء والنائب العام واستئناف القاهرة يشاركون في جنازة ضحايا الكاتدرائية

مراسل«ONA»

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق والنائب العام المستشار نبيل صادق، ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سري الجمل وباقي أعضاء المجلس المشاركة في جنازة ضحايا تفجير الكنيسة البُطرسية غدًا والتي راح ضحيتها 28 قتيلا و71 مصابًا.

كما سيُشارك النواب المساعدين المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس التفتيش القضائي والمستشار هشام سمير رئيس المكتب الفني في الجنازة التي ستشيع الضحايا غدًا.

ويتراس البابا تواضروس، الثانى فى الحادية عشرة من صباح غد بكنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس بمدينة نصر، صلاة الجنازة.