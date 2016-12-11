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الداخلية تعلن الاستنفار التام وإلغاء الإجازات لتأمين الشخصيات والمنشآت الهامة

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وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية – أرشيفية

قرر مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، رفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية في حماية الشخصيات المهمة والمنشآت الحيوية، والاستنفار التام لقوات الشرطة.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار وقع بقاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية أثناء قداس صلاة اليوم الأحد.

كما قرر عبد الغفار، حسب بيان للداخلية نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “اتخاذ كل إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أي محاولات مشبوهه للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن”.​

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